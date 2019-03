Lấy luôn xe máy nạn nhân sau khi gây tai nạn

Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã bắt được hai nghi can Triệu Tiến Lý (17 tuổi) và Triệu Tín Chìu (17 tuổi, cùng trú xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) để tra hành vi gây tai nạn chết người rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn.



Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến anh Phong tử vong.

Trước đó, đêm 28-3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm dưới mương nước (ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) cạnh chiếc xe máy cũ màu đen không biển kiểm soát. Qua kiểm tra, người đàn ông này đã tử vong nên người dân đã báo cáo lên Công an xã Diễn Lộc, Công an huyện Diễn Châu.



Sau đó, Công an huyện Diễn Châu điều tra, xác định nạn nhân bị tử vong là anh Hoàng Văn Phong (42 tuổi, trú tại xóm 16, xã Diễn Lộc). Nguyên nhân anh Phong tử vong là do bị tai nạn giao thông. Anh Phong làm quản đốc một công ty ở miền Nam vừa về thăm quê hương.

Người nhà của anh Phong xác nhận, chiếc xe máy màu xanh đen, nhãn hiệu Yamaha không gắn biển kiểm soát để lại tại hiện trường không phải của anh Phong. Trong khi đó, xe máy hiệu Yamaha Sirius 37F1- 751.31 của anh Phong biến mất.

Quá trình điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Lý và Chìu rồi di lý cả hai từ Lạng Sơn về Nghệ An.

Lý và Chìu làm công nhân lấy mủ nhựa thông tại xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu). Đêm 28-3, Lý đi xe máy cũ chở Chìu ngồi sau soi đèn pin để thấy đường đi. Khi đến địa phận xã Diễn Lộc, xe máy của Lý điều khiển đâm nhau với xe máy của anh Phong. Cú đâm mạnh khiến anh Phong bị “bay” xuống mương nước bên đường. Lý bị thương ở vùng đầu và rơi xuống mương nước. Chìu bị xây xát nhẹ.

Thay vì trình báo cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đi cấp cứu, Lý và Chìu lấy luôn chiếc xe máy của anh Phong để chạy về Lạng Sơn. Khi Lý và Chìu chạy đến cao tốc Pháp Vân –Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) thì xe máy bị hết xăng. Lý và Chìu bỏ xe máy lại bên lề đường và tiếp tục bắt xe khách về Lạng Sơn.