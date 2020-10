Live: Bão số 9, gió bắt đầu mạnh lên, mưa càng lớn hơn

Trước đó, lúc 22 giờ khuya 27-10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định phát đi cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8 m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Khu vực ven biển Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m. Đề phòng sóng lớn gió mạnh nguy cơ cao gây phá hủy sạt lở đê kè, công trình ven biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, cảng Quy Nhơn. Do ảnh hưởng của bão nên nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Cũng theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, từ nay đến ngày 29-10, ở khu vực tỉnh Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa khu vực (An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Hoài Nhơn) phổ biến từ 200-300 mm/đợt, cá biệt có nơi cao hơn; các huyện (Phù Mỹ, Phù Cát, Tx An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn) từ 150 -250 mm/đợt; các huyện còn lại (Vân Canh, Tây Sơn) phổ biến từ 100-200 mm/đợt…