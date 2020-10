Live: Mở đường vào Trà Leng, tìm thấy 8 người sống sót

11 giờ: Công tác mở đường vào Trà Leng vẫn được được các lực lượng nỗ lực tối đa. Hiện, điểm sạt lở đầu tiên đã được xử lý hơn 2/3 khối lượng.



Điểm sạt lở đầu tiên trên đường vào Trà Leng đã được xử lý hơn 2/3. Ảnh: HIẾU SANG

10 giờ 40: Nỗ lực tối đa để mở đương vào Trà Leng bằng đường bộ

Quân đội đã đưa người, những vật dụng cần thiết đến Sở chỉ huy tiền phương, sẳn sàng tiếp cận hiện trường tham gia công tác tìm kiếm.



Các chiến sĩ quân đội đã tập kết người và thiết bị về Sở chỉ huy tiền phương, sẵn sàng cho công tác cứu nạn. Ảnh: THANH NHẬT

Tại cuộc họp khẩn vừa diễn ra ở Sở chỉ huy tiền phương (Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My), ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay, đến thời điểm này phương án thông đường bộ vẫn là phương án khả thi nhất. Mặc dù đường bộ dẫn vào hiện trường đang bị sạt lở nhiều nơi, nhưng với lực lượng cơ giới hiện tại phải quyết tâm khai thông đường bộ trong chiều nay (29-10).

Video: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu thông tin về 2 điểm sạt lở ở huyện Nam Trà My.

“Đường bộ không những đưa được con người, mà chúng ta rất cần đưa thiết bị liên lạc, phương tiện cơ giới, đèn điện… vào hiện trường nên phải quyết tâm thông bằng được đường bộ” - ông Bửu nói.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu phát biểu tại cuộc họp.

Theo ông Bửu, mặc dù Công an huyện Nam Trà My đề xuất tiếp cận hiện trường bằng đường thủy, tuy nhiên đi đường thủy sẽ gặp nhiều nguy hiểm và không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy các lực lượng sẽ triển khai song song cả đường thủy và đường bộ. Nhưng đường bộ vẫn là con đường chính triển khai cứu nạn.

10 giờ 30: Trinh sát đang tiếp cận Trà Leng bằng đường thủy Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt tại sở Chỉ huy tiền phương Trung ương đóng tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My dự họp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trung tướng Bình cho hay, hiện nay từ Sở chỉ huy đến điểm sạt lở thôn 1, xã Trà Leng còn nhiều điểm sạt lở, các lực lượng đang nổ lực khắc phục. Ngoài ra, còn một mũi đang trinh sát tiếp cận hiện trường bằng đường thủy.

Tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham trưởng quân đội, đang họp tại Sở chỉ huy tiền phương. Ảnh: THANH NHẬT Đến 10 giờ 25: Đã tìm thấy 16 thi thể Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho hay đã tìm thấy tổng cộng 16 thi thể người dân mất tích. Trong đó có tám người ở xã Trà Vân và tám người ở thôn 1, xã Trà Leng. Tại khu vực huyện Nam Trà My, ngành điện lực đã chạy máy phát điện phục vụ cấp điện cho trung tâm huyện để điều hành công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện nay, Điện lực Quảng Nam tiếp tục điều thêm các máy phát điện đến xã Trà Leng để tăng cường hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp. Tại huyện Bắc Trà My, trụ sở UBND huyện và khu vực trung tâm huyện cũng đã được cấp điện từ máy phát của điện lực. Đây là trụ sở của Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. Lãnh đạo ngành điện lực và công nhân cũng đã tổ chức ứng trực để sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng trực 24/7 để cứu hộ các nạn nhân.

Ngành điện lực đang nỗ lực cung cấp điện phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn. Ảnh: CTV 10 giờ: Các cơ quan chức năng tại chỗ đang nỗ lực tìm người mất tích Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường cho hay vụ việc xảy ra đáng tiếc. Các cơ quan chức năng tập trung tìm những người mất tích. Theo ông Cường, hiện nay chưa xác định 45 người ở thôn 1, Trà Leng có an toàn hay không. Bí thư Quảng Nam đề nghị huyện Bắc Trà My tổ chức, phối hợp với huyện Nam Trà My tham gia công tác cứu nạn. "Ưu tiên đường bộ, hiện đang trinh sát lối đi đường bộ vào Trà Leng. Cố gắng trong ngày đưa quân tiếp cận hiện trường", ông Cường nói. Theo ông Cường, phong tục ở địa phương này là chôn ngay khi tìm thấy thi thể. Vì vậy Bí thư Quảng Nam đề nghị lực lượng quân đội hỗ trợ, không chờ tìm thấy tất cả mới làm lễ an táng. 9 giờ 45: Đã tìm được 8 người ở Trà Leng Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết, hiện đã tìm được tám nạn nhân tại thôn 1, xã Trà Leng. Theo đó, hai hộ dân ở thôn 1 này, vì quá sợ trước cảnh sạt lở nên chạy lên rừng lánh nạn nên đã sống sót. Theo ông Bửu, nhiều khả năng số lượng người mất tích không nhiều như thông tin ban đầu.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng gọi điện trao đổi tại hiện trường mở đường. Ảnh: HIẾU SANG Lúc 9 giờ 30: Cả gia đình bí thư xã Trà Leng mất tích Một lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết, liên quan đến vụ sạt lở đất xã Trà Leng, cả gia đình Bí thư xã này đều mất tích. Cụ thể, ông Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng sống cùng gia đình ở thôn 1 - vị trí sạt lở khiến 45 người bị vùi lắp. Từ lúc xảy ra vụ việc đến giờ, không ai liên lạc được với ông Việt. Lúc 9 giờ: Tăng cường phương tiện mở đường vào Trà Leng Lúc này, lực lượng cứu hộ đã được tăng cường thêm máy múc, xe cơ giới, nguồn lực và các phương tiện phục vụ công tác mở đường, cưu nạn. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Phải tìm cách để đến được điểm sạt lỡ nhanh nhất. Nếu chưa đưa được máy đến thì lực lượng thủ công vào trước, quân đội vào trước, công binh vào trước và đi bằng mọi con đường có thể đến, kể cả dùng máy bay trực thăng đưa lực lượng vào hiện trường. "Các đồng chí phải xem cả các con đường cơ giới, đường bộ và hàng không. Thêm nữa phải tập trung thông đường nhưng phải đảm bảo an toàn vì tuyến đường này rất nguy hiểm" ông Dũng yêu cầu.

Xe múc được tăng cường lên hiện trường mở đường. Ảnh THANH NHẬT Lúc 8 giờ 10 phút: Đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng Video: Phó Thủ tướng yêu cầu tìm cách sớm nhất vào Trà Leng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương tinh thần của lực lượng cứu nạn.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang trao đổi với lực lượng mở đường của quân khu 5. Ảnh: HIẾU SANG Phó thủ tướng nhận định, tình hình cứu nạn còn rất phức tạp, nhiều nơi sạt lở nên ông yêu cầu tập trung lực lượng với phương châm 4 tại chỗ. "Đặc biệt vai trò nòng cốt là lực lượng vũ trang, cần huy động các trang thiết bị và vật tư cần thiết, thông đường về đến sớm nhất để cứu đồng bào đang bị nạn. Người dân đang cần chúng ta tìm kiếm những người đang còn sống sót để cứu chữa và tìm kiếm người còn mất tích", Phó thủ tướng nói. Ông cũng lưu ý việc phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng đã đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng. Ảnh: CTV

Tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh Quân khu V, cho hay các điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng đều hết sức phức tạp. Lực lượng quân đội đang nỗ lực tối đa để thông đường nhưng chưa thể nói trước được gì.

Lực lượng quân đội đang nỗ lực để mở đường vào Trà Leng, nhưng các điểm sạt lở rất phức tạp. Ảnh: HIẾU SANG Lúc 6 giờ 40 phút ngày 29-10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã xuất phát từ TP Tam Kỳ đến hiện trường vụ sạt lở vùi lấp hàng chục người ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Rạng sáng 29-10, nhiều đoàn cứu hộ của các lực lượng đã lên đường tiếp cận hiện trường các vụ sạt lở. Tuy nhiên, tuyến đường từ TP Tam Kỳ đi Nam Trà My và hai điểm sạt lở đang bị sạt lở ở nhiều điểm, cây cối ngã đổ, khu vực xảy vùi lấp các nạn nhân không có sóng điện thoại. Thông tin từ PV Hải Hiếu, Tự Sang của Pháp Luật TP.HCM cho biết đường lên xã Trà Leng có 6 điểm sạt lở, hiện tại máy múc chỉ mới đang đào điểm sạt lở đầu tiên và vẫn chưa thông đường. Video: Mở đường vào Trà Leng cứu 45 người bị vùi lấp. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu V, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác mở đường để đến nơi người dân bị vùi lấp.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư Lệnh Quân khu V, đang trực tiếp chỉ đạo mở đường để đến hiện trường Trà Leng. Ảnh: HIẾU SANG Tướng Cáng cho biết, điểm sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có 45 người bị vùi lấp thuộc 11 hộ. Ngoài ra còn có 4 người bị thương vì bị sạt lở này. Muốn đến hiện trường người dân bị vùi lấp phải vượt qua 6 điểm sạt lở trên đường 40B. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh quân khu V, đã có mặt tại điểm đường sạt lở để chỉ đạo công tác mở đường đến hiện trường. Điểm sạt lở này cách hiện trường khoảng 35km. Quân đội đã huy động hàng trăm chiến sĩ để thực hiện công tác cứu nạn ở trà Leng, gôm Bộ chỉ huy quân sự Quảng Nam, Sư đoàn 315, Lữ đoàn công binh 270, Lữ đoàn thông tin 575

Lực lượng quân đội đang mở đường vào Trà Leng. Ảnh: HIẾU SANG

Thông tin ban đầu, có 45 người ở xã Trà Leng mất tích; lúc 23 giờ đêm 28-10, lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 7 thi thể.

Lực lượng chức năng đang huy động thêm máy múc lớn để di chuyển những tảng đá lớn chắn đường.



Đường đến xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam bị nhiều điểm sạt lở tràn lấp. Ảnh: HIẾU SANG

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, hiện đã có thông tin ban đầu về sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng. Từ trung tâm xã Trà Leng đến hiện trường có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận.



Theo đó, có 45 người ở thôn 1 xã Trà Leng và 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích. Thông tin mới nhất lúc 23 giờ đêm qua đã tìm thấy 7 thi thể.

Theo thông tin ban đầu, một quả đồi ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống.

Sau cuộc họp tối qua, 28-10, tại Trụ sở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, sáng sớm nay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã lên đường thị sát khu vực sạt lở.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân Khu 5 giao các đơn vị nhanh chóng huy động máy đào, máy xúc khắc phục sạt lở đường, tiếp cận hiện trường.

Sở chỉ huy tiền phương Trung ương dự kiến sẽ đặt tại UBND huyện Bắc Trà My (khu vực an toàn), sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đặt tại UBND xã Trà Leng (huyện Nam Trà My).

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Công điện khẩn về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tối ngày 28-10, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng.