Chiều 9- 7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM làm việc với tỉnh Long An về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.



Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, trong 6 tháng đầu năm 2021, Long An thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý là trong 6 tháng đầu năm tỉnh vẫn đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,06%, đứng thứ 3/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh Long An. Ảnh: PV

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,62 tỷ USD, dẫn đầu cả nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, chiếm 23,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trên cả nước.

Về tình hình dịch COVID-19, báo cáo với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết, từ ngày 27- 5 đến nay, Long An ghi nhận 428 ca nhiễm COVID-19, trong đó, có 412 ca trong cộng đồng, 16 ca nhập cảnh.

Qua thống kê nguồn lây nhiễm, cho thấy có 13 chùm lây nhiễm trong cộng đồng đều liên quan yếu tố dịch tễ từ TP.HCM, trong đó có một số trường hợp xâm nhập vào công ty trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, do tập trung truy vết quyết liệt nên đã kiểm soát được, không lây nhiễm chéo.

Cũng theo ông Hoà, toàn tỉnh Long An hiện có 4 bệnh viện hạng II, 6 bệnh viện dã chiến với 1.260 giường điều trị. Tỉnh dự kiến trưng dụng thêm 3 cơ sở y tế tại các huyện Vĩnh Hưng, Thủ Thừa, Cần Đước với sức chứa khoảng 350 giường làm bệnh viện dã chiến.



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại Long An. Ảnh: PV

Long An kiến nghị Bộ Y tế xem xét tăng cường nhân lực chuyên môn cao để hỗ trợ cho tỉnh. Cụ thể, hiện nay Tổ công tác của Bộ Y tế đã có bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì không thể đảm đương được. Đồng thời, hỗ trợ kít test nhanh, kít xét nghiệm để phục vụ công tác truy vết, hoặc giới thiệu đơn vị chuyên cung cấp những sinh phẩm trên.

Ngoài ra, Bộ Y tế xem xét, chấp nhận cho tỉnh Long An được thí điểm điều trị các ca F0 không triệu chứng tại các khu cách ly tập trung và thực hiện các ly tại nhà đối với F1 (kể cả các F1 trong khu vực thiết lập cách ly vùng để phòng chống dịch).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, Long An đã được phân bổ 50.000 liều vắc- xin tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế quan tâm phân bổ thêm vắc- xin, trước mắt ưu tiên tiêm cho 370.000 công nhân lao động trong tỉnh, nhằm phát triển kinh tế, thực hiện “mục tiêu kép”.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong tình hình dịch bệnh vẫn nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Trong công tác phòng chống dịch, Phó Thủ tướng đánh giá Long An cơ bản đang kiểm soát được dịch, bệnh nhưng không vì thế mà mất cảnh giác. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Long An áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nhưng phải có sự phối kết hợp hài hòa với các địa phương lân cận.

Cạnh đó, tỉnh cần đánh giá lại năng lực của đội ngũ y tế, năng lực điều trị của các bệnh viện trọng điểm để kịp thời đầu tư trang thiết bị đáp ứng điều trị bệnh nhân F0 từ mức độ nhẹ đến nặng, giảm áp lực lên bệnh viện tuyến trên.

Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm giãn cách trong các khu cách ly tập trung, hướng tới cách ly F1 tại nhà nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện và giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng dịch. Áp dụng chỉ thị 15, 16 tại các địa phương đồng thời phải tổ chức nghiêm, kiểm soát chặt chẽ.

Địa phương cần chú trọng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm những vùng hoặc đối tượng nguy cơ cao; đặc biệt, cần quan tâm đến công tác xử lý chất thải y tế.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc phòng dịch hữu hiệu nhất vẫn là tuyên truyền nâng cao ý thức người dân với nhiều hình thức, đây mới là biện pháp căn cơ để đẩy lùi dịch bệnh.