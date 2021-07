Theo UBND tỉnh Long An, vào lúc 18 giờ, ngày 27-7, tại xã Mỹ Yên huyện Bến Lức, tỉnh Long An có nhiều người và xe máy của người dân di chuyển hướng từ TP.HCM về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cao điểm đến trên 300 người và xe máy.



300 người dân di chuyển bằng xe máy. Ảnh: CTV.

Trước nguy cơ không đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được và các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp ra hiện trường để phối hợp cùng lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thống nhất phương án đưa người dân về đại phương.

Theo đó, TP.HCM đã bố trí xe buýt để chở người dân và xe tải vận chuyển phương tiện nhằm đảm bảo đưa người dân về các địa phương một cách chu đáo, an toàn và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.



Tỉnh Long An đã phối hợp đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập ở TP.HCM trở về địa phương. Ảnh: CTV.

UBND tỉnh Long An cho biết Long An là cửa ngõ kết nối 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM. Qua kiểm tra, giám sát trên các tuyến giao thông kết nối Long An với TP.HCM cho thấy kể từ 0 giờ ngày 24-7 hàng trăm người lao động, người dân thuộc tỉnh Long An và các tỉnh, TP thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang làm việc, học tập tại TP.HCM di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa bàn tỉnh Long An.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các lực lượng chức năng của tỉnh đã vận động người lao động, người dân quay trở lại TP.HCM chờ địa phương có kế hoạch đón trở về để đảm bảo trật tự, an toàn.

Trước đó, ngày 23-7, UBND TP.HCM đã có Công văn số 2452 chỉ đạo các ngành chức năng liên quan hỗ trợ, phối hợp với Hội đồng hương các tỉnh, TP tổ chức đưa người dân về địa phương theo đề nghị của các tỉnh. Theo đó, ngày 25-7, UBND tỉnh Long An có Công văn đề nghị Ban Liên lạc Hội đồng hương Long An tại TP.HCM hỗ trợ làm đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký nhu cầu trở về địa phương của người dân để phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng của tỉnh có kế hoạch đón trở về Long An đảm bảo trật tự, an toàn, chu đáo.

Để chủ động trong phối hợp với TP.HCM và các tỉnh Đồng bẳng sông Cửu Long, trong việc đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập ở TP.HCM trở về địa phương đảm bảo an toàn, chu đáo, UBND tỉnh Long an đã ban hành Công văn đề nghị UBND các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ... phối hợp, thông tin về kế hoạch đưa người lao động, người dân đang làm việc, học tập tại TP.HCM trở về địa phương.

Trong đó thể hiện rõ danh sách, số lượng xe (xe ô tô, xe khách...) và thời gian dự kiến di chuyển qua địa bàn tỉnh Long An để UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh.