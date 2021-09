Ngày 20-9, UBND tỉnh Long An có công văn quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 21-9 cho đến khi có thông báo mới.



Thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, tỉnh Long An cho phép Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Các cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động nhưng chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.



Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An. Ảnh: PV

Riêng đối với chợ truyền thống, tỉnh giao Sở Công thương tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ xem xét và phối hợp với cơ quan y tế triển khai thí điểm cho hoạt động trở lại các chợ truyền thống trên từng địa bàn.

Cũng trong thời gian này, tỉnh Long An sẽ tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các vị trí ra, vào giữa huyện với huyện; giữa các xã vùng xanh với các xã không là vùng xanh và các trạm, chốt kiểm soát tại các vị trí kết nối giao thông quan trọng giữa tỉnh Long An với các tỉnh, thành phố tiếp giáp với Long An.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Hiện số ca mắc hàng ngày của tỉnh trong 14 ngày gần đây có chiều hướng giảm.

Qua thời gian nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, hiện tỉnh Long An không còn vùng đỏ, tỉnh đã có 10 huyện vùng xanh gồm Cần Đước, Tân Trụ, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Châu Thành, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Huệ, Tân Thạnh.

Đối với TP Tân An, Cần Giuộc, Đức Hòa đang là vùng vàng. Hiện tỉnh còn hai vùng cam đó là huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường.

Tính đến 18 giờ ngày 19-9, Long An ghi nhận tổng số 30.627 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 25.246 ca được điều trị khỏi. Hiện tỉnh ghi nhận 386 ca tử vong.

Đến nay, tỉnh Long An đã thực hiện tiêm trên 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 gồm trên 1,4 triệu liều cho mũi 1 và trên 188.300 liều mũi 2.