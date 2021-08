Theo UBND tỉnh Long An sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Công điện số 1063 ngày 31-7 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm COVID-19 tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Xây dựng kịch bản 20.000 ca nhiễm

Để kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Long An chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 30-8.

Các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.



Long An tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tới ngày 30-8. Ảnh: NGUYỄN KIM



Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP phải thực hiện nghiêm, nhất quán các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng tinh thần “ai ở đâu ở đó” và tuyệt đối tránh tình trạng hình thức “chặt ngoài, lỏng trong”.

UBND tỉnh Long An Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, TP chủ động phối hợp với nhau và với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 86 của Chính phủ, Công văn số 5553 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản có liên quan.

Sở Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, cập nhật các giải pháp tiến bộ trong phòng, chống dịch và điều trị để kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Trong đó lưu ý: Tổ chức các tầng điều trị (mô hình 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế) một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương.

Không coi F0 chưa có triệu chứng là người bệnh để có phương án cách ly (tại các cơ sở thu dung hoặc tại nhà khi bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết) và chăm sóc phù hợp về dinh dưỡng, thể chất, tinh thần, nhằm giảm tỷ lệ F0 có triệu chứng.

Đối với các bệnh viện (kể cả bệnh viện dã chiến) cần bảo đảm nhân lực, thuốc, ô-xy y tế, trang thiết bị theo quy định để bảo đảm số giường điều trị thực chất.

Chủ động thực hiện cách ly F0, F1 tập trung hoặc tại nhà phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng địa bàn và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm chéo (nếu cách ly tập trung) và lây lan ra cộng đồng (nếu cách ly tại nhà).

Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại các địa phương trọng điểm, đảm bảo thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tránh lạm dụng xét nghiệm, lãng phí. Qua tầm soát phải kiểm soát, tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực phong tỏa, các địa bàn thuộc “vùng đỏ”.

Thực hiện đồng bộ trong xét nghiệm, chăm sóc, điều trị, bảo đảm giảm tỷ lệ người nhiễm có triệu chứng, tỷ lệ chuyển bệnh nặng, tỷ lệ tử vong ở tất cả các tầng, các lớp điều trị và tuyệt đối không để lây lan sang các địa bàn khác. Duy trì hoạt động của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh an toàn…

Tổ chức tiêm vaccine nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh. Trong đó lưu ý đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực và trang thiết bị để tổ chức nhiều điểm tiêm (cố định và lưu động), tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm. Huy động mọi lực lượng y tế công lập, tư nhân và các lực lượng hỗ trợ khác triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các địa phương có nhiều ca nhiễm.

Căn cứ vào mức độ nguy cơ, diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó tương ứng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt là kịch bản 20.000 ca bệnh.

Hỗ trợ, tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng

UBND tỉnh Long An đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở GTVT, UBND các huyện, thị xã, TP tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh phương án để nâng cao hơn nữa việc bảo đảm lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản... cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiếu yếu phục vụ người dân, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

Trong đó lưu ý tổ chức thực hiện lại “mô hình phát phiếu mua hàng thiết yếu” đảm bảo một hộ gia đình chỉ đi mua hàng thiết yếu một lần trong tuần với một khung giờ nhất định.



UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hỗ trợ tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19 trở về từ tỉnh, TP, đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: ĐT

Đồng thời kết hợp thực hiện tổ chức phân phối thực phẩm đến tận tay người dân thông qua các mô hình như mô hình đi chợ hộ dân”, “mô hình đi chợ cho nhóm hộ gia đình” và các mô hình hiệu quả khác.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở GTVT, các ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hỗ trợ tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19 trở về từ tỉnh, TP, đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc chi trả trợ cấp cho các nhóm đối tượng theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là hành vi không chấp hành đúng các quy định về giãn cách xã hội, đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.