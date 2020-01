Lực lượng CAND luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị trí như hiện nay.



Theo Bộ trưởng, tự hào về sự vĩ đại của Đảng, chúng ta càng thêm tự hào về những đóng góp của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, coi đó là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi của lực lượng công an.



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Ảnh VGP

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc và của lực lượng CAND... Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Với vai trò và sứ mệnh là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, CAND phải nỗ lực, phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn, hành động quyết liệt, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020.

“Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; còn Đảng thì còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân” - Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ.