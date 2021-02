Ngày 3-2, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021) và thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Trải qua 91 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân (CAND) bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ cách mạng đã luôn chăm lo, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng - liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã đổ biết bao xương máu, công sức để có được thành quả cách mạng to lớn hôm nay.

Bộ trưởng cũng bày tỏ lòng trân trọng sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự đùm bọc của các tầng lớp Nhân dân, góp phần để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, lực lượng CAND luôn khắc ghi và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, lời căn dặn của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Hãy luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; còn Đảng thì còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND sẽ luôn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 14 đảng viên.