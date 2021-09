Từ 22 đến 29- 9, số ca mắc mới giảm hơn 68% so với tuần trước Bà Rịa- Vũng Tàu đến nay cơ bản kiểm soát được dịch. So với số liệu giữa các tuần trước đó, tình hình dịch bệnh trong 1 tuần qua có chiều hướng giảm sâu. Số ca mắc mới, ca nhiễm trong khu vực phong toả, khu cách ly giảm mạnh; tỷ lệ ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước đó. Cụ thể, từ ngày 22-9 đến hết ngày 29-9, có 34 ca mắc mới (giảm 68,22% so với tuần trước đó); gồm: 11 ca cộng đồng, 5 ca trong các khu vực phong tỏa, 18 ca ở các khu cách ly. Đặc biệt ba ngày gần đây, toàn tỉnh ghi nhận số ca thấp giảm dần từ 4-3-2 ca. Tuy nhiên, các ca F0 ngoài cộng đồng ghi nhận gần đây tại huyện Đất Đỏ và TP Bà Rịa và phát hiện tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh cho thấy nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn còn tiềm ẩn và là thách thức trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới…