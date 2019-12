Lý do các cán bộ bị bắt trong vụ Nhật Cường Mobile

Khởi tố bổ sung, truy nã đỏ Bùi Quang Huy Cùng với việc bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học và bà Phạm Thị Kim Tuyến, C03 cũng bắt tạm giam ông Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường, cùng tội danh trên. Trước đó C03 ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường. Xác định Huy bỏ trốn, C03 ra quyết định truy nã đối với bị can này. Hiện Interpol cũng đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ. Tiếp đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, CQĐT khởi tố bổ sung bị can này về tội rửa tiền.