Lý do chậm ban hành nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng

Chiều 22-3, Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với các Bộ, ngành đang nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành Luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 1-1-2019.



Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) cho hay Bộ Công an được phân công chủ trì xây dựng ba văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng (ANM). Cụ thể gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật ANM; nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một biện pháp bảo vệ ANM và quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Theo yêu cầu, các văn bản này phải trình Chính phủ trước 1-10-2018, tuy nhiên về tiến độ đang bị chậm.

Ông Vương cho biết hai dự thảo nghị định dự kiến sẽ được gửi Bộ Tư pháp để thẩm định trong tháng 3 này. Riêng quyết định của Thủ tướng, về nguyên tắc cần phải xây dựng đồng thời, nhưng phải căn cứ vào nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật ANM để có cơ sở rà soát các luật, nhất là việc trình danh mục để Thủ tướng ban hành.

Giải thích về lý do chậm tiến độ, Thứ trưởng Công an cho rằng khi triển khai xây dựng những văn bản trên phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc vì đây là lĩnh vực mới, đối tượng chịu điều chỉnh của các quy định gồm nhiều bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, DN nên việc xin ý kiến được thực hiện nhiều lần, nhiều địa chỉ.

“Bộ Công an đã có 216 văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, DN xin ý kiến. Việc tiếp thu, giải trình cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng chính vì vậy mà tiến độ bị chậm so với quy định. Đặc biệt, phải đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành; công tác bảo đảm an toàn ANM cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến khác nhau giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin- Truyền thông nên cần có thời gian trao đổi kỹ”- ông Vương nói và cho biết Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng trình hai dự thảo nghị định trên vào cuối quý I-2019; dự thảo Quyết định của Thủ tướng trình trong quý II-2019.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, Bộ Công an được giao xây dựng 5 dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Công an nhân dân (sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2019), trong đó số này có Nghị định về Công an xã. Theo quy trình, dự thảo Nghị định này sẽ được trình vào 1-4-2019, tuy nhiên, Bộ Công an xin lùi xuống tháng 10.

Về lý do xin lùi, ông Vương cho rằng nội dung điều chỉnh của Nghị định có liên quan đến việc bố trí, sắp xếp công tác, giải quyết chế độ chính sách đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên, trong đó có phó công an xã, công an viên là lực lượng bán chuyên trách. Đặc biệt, việc bố trí trưởng công an xã là công chức cấp xã gặp nhiều khó khăn, có liên quan đến các địa phương, vì vậy quá trình xây dựng nghị định cần có thời gian thảo luận kỹ.