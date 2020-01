'Ma men' gọi điện thoại liên tục khi bị CSGT đo nồng độ cồn

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12 (Công an quận 12, TP.HCM) cho biết, theo Nghị định 100, từ ngày 1-1 đến nay, đơn vị này đã xử lý 541 trường hợp vi phạm giao thông, nộp ngân sách trên 600 triệu đồng. Trong đó 80 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 400 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT quận 12 đề nghị tổ công tác kiên quyết xử lý các trường hợp không hợp tác. Ảnh: LÊ THOA Việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn là một trong những lỗi được đơn vị này tập trung thực hiện trong cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2020, cũng như thực hiện Năm an toàn giao thông 2020. Ngoài ra, các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như: nồng độ cồn, ma túy, không chấp hành đèn tín hiệu, không GPLX, chở hàng cồng kềnh, vượt tải trọng,… cũng được chú trọng xử lý. Theo đó, đợt cao điểm từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-1-2020, Đội CSGT-TT quận 12 đã tuần tra xử lý 1.170 trường hợp vi phạm, nộp vào ngân sách khoảng 1,2 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Dịp này, lực lượng CSGT-TT quận 12 cũng phát hiện một vụ trộm xe máy, đã bàn giao cho công an phường xử lý.