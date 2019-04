Mẹ của Đoàn Thị Hương: 'Ngày về của con gái không còn xa nữa'

Sau khi nghe tin con gái của mình là Đoàn Thị Hương thoát khỏi tội giết người, và có thể được trở về nước vào tháng 5 tới đây, chiều ngày 1-4, trao đổi với PLO.VN, bà Nguyễn Thị Vỳ (56 tuổi, mẹ ruột của Hương) đã bày tỏ niềm xúc động và trông chờ từng ngày tin con về nước.

“Trong lòng cứ nghĩ là con gái được về ngay nên đang rất ngóng đợi. Nhưng một tháng nữa được về cũng là rất mừng với gia đình rồi”, bà Vỳ bày tỏ.

Bà Vỳ cho hay: “Trước khi phiên tòa diễn ra ông nhà tôi (ông Đoàn Văn Thạnh, 65 tuổi) đã bay sang Malaysia vào hôm thứ 5 tuần trước (hôm 28-3) để dự phiên tòa. Trước ngày ông lên đường hai vợ chồng tôi luôn hy vọng cháu sẽ về cùng ông nhà tôi sau khi được Chính phủ Việt Nam lên tiếng và thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ đối với con gái tôi, cũng như thuê luật sư bào chữa. Đến lúc này, gia đình rất phấn khởi vì ngày gặp con gái đã không còn xa".



Bà Nguyễn Thị Vỳ rất xúc động, vui mừng khi nghe tin con gái sẽ được về nước vào tháng 5 tới đây. Ảnh: AFP



Bà Vỳ chia sẻ hai hôm nay ở nhà bà cứ khấp khởi đợi tin con từ Malaysia, đến mức không ngủ được. Còn người thân, làng xóm hôm nào cũng qua động viên: “Ai cũng chúc mừng vì con gái tôi sắp được về".

“Cả sáng hôm nay (1-4), mọi người đều tập trung ở nhà để chờ điện thoại của ông nhà tôi. Khi ông điện về nói: “Đợt này chỉ có mình tôi về thôi”. Tôi mới hỏi: “Sao anh không dắt con gái về? Ông nhà tôi mới bảo: “Phải đến một tháng nữa mới về”. Ông ấy nói chuyện mà phấn khởi, mừng lắm, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Ông bảo con gái đợt này da dẻ sáng sủa, mặt mũi rạng rỡ lắm!”, bà Vỳ chia sẻ về cuộc điện thoại của ông Thạnh từ Malaysia điện về báo tin cho bà ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Chia sẻ về những dự định sắp tới của gia đình, bà Vỳ cho biết: “Hiện tại chưa có dự định gì cả, chỉ cần cháu sớm được về nhà là mừng rồi. Lúc Hương nó về chắc chắn là sẽ làm một vài mâm cơm mời gia đình nội ngoại, hàng xóm lân cận ăn bữa cơm chia vui với nhau mừng ngày cháu trở về với gia đình. Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh, giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua..”, bà Vỳ cho hay.



Nụ cười của Đoàn Thị Hương sau khi phiên tòa kết thúc và theo dự kiến cô sẽ được thả vào đầu tháng 5-2019. Ảnh: AFP

Như chúng tôi đã thông tin, theo báo The Star, thẩm phán Azmin Ariffin của Tòa thượng thẩm ở Shah Alam ngày 1-4 đã tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù giam. Theo mức án này, cô sẽ được thả vào tháng 6-2020, vì tòa tính thêm khoảng thời gian Hương bị giam giữ tại Malaysia từ ngày 15-2-2017 để phục vụ quá trình điều tra và xét xử.

Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên, ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư biện hộ chính cho Đoàn Thị Hương cho biết thân chủ của ông sẽ được trả tự do trong tuần đầu của tháng 5. Lý do Đoàn Thị Hương được trả tự do sớm là vì thẩm phán đã cho khoan hồng 1/3 mức án nhằm "tạo sự cân bằng giữa lợi ích xã hội và những quyền lợi của bị cáo", theo đài Al-Jazeera.

“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rất cảm ơn mọi người, chính phủ Việt Nam, luật sư Việt Nam, Malaysia và chủ tọa ngày hôm nay" - Đoàn Thị Hương bày tỏ vui mừng sau khi nghe tuyên án.



Niềm vui của ông Đoàn Văn Thạnh bố ruột của Đoàn Thị Hương sau khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: AFP

Kết thúc phiên tòa, Đoàn Thị Hương và ông Đoàn Văn Thạnh (bố đẻ của chị) đã có trao đổi nhanh với báo chí và cho biết rất cảm ơn Chính phủ Việt Nam, các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như các luật sư đã nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho con mình.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Bộ này đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa công dân Đoàn Thị Hương về nước an toàn.

Cũng trong ngày 1-4, trả lời câu hỏi phỏng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phán quyết của Tòa án Malaysia đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Ngay từ khi xảy ra vụ việc, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị hương, để đảm bảo công dân Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và sớm được trả tự do”.