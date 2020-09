Miền Trung căng mình khắc phục hậu quả sau bão

Đã có sáu người thiệt mạng do bão số 5 Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết tính đến 17 giờ ngày 20-9, số nạn nhân thiệt mạng do bão số 5 tiếp tục tăng lên sáu người. Trong đó, riêng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có bốn người thiệt mạng, tiếp đó là nạn nhân ở các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh. Ngoài ra, bão số 5 cũng làm 112 người bị thương, tập trung chủ yếu ở Thừa Thiên-Huế với 92 người. Bão số 5 cũng làm gần 23.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 36 điểm trường bị ảnh hưởng; hơn 6.000 ha lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại... Do ảnh hưởng bão, hơn 200 cột điện tại Thừa Thiên-Huế bị gãy đổ, gây ra sự cố mất điện nhiều khu vực nhưng dự kiến đến tối 20-9 khắc phục được 74%. Nhiều tuyến đường giao thông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam bị sạt lở, hư hỏng nhưng ngành giao thông phối hợp với địa phương tổ chức khắc phục, đến sáng 20-9 về cơ bản đã thông xe. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 20 đến 30-9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng Thanh Hóa đêm 22-9 có mưa vừa, mưa to và giông. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Nam bộ từ đêm 20 đến 30-9, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. A.HIỀN