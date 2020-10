Miền Trung khắc phục hậu quả lũ, lo chống bão

Tạm ngưng đưa người vào Rào Trăng 3 Ngày 25-10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết địa bàn tỉnh đang có mưa to do ảnh hưởng của bão số 8 nên ban chỉ huy đã yêu cầu lực lượng cứu hộ thu xếp hiện trường để phòng, chống bão, tạm thời không đưa người vào Rào Trăng 3 do nguy cơ sạt lở, lũ qua tràn sẽ cao. Theo đó, trước 13 giờ chiều nay, toàn bộ lực lượng cứu hộ sẽ di chuyển về thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn, sẵn sàng chờ lệnh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm những người mất tích khi thời tiết thuận lợi. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5/17 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Trước đó, sau thời gian nỗ lực thì vào chiều tối 23-10, đường 71 vào Rào Trăng 3 đã thông tuyến. Tuy nhiên, hiện trường tìm kiếm rộng, địa hình hiểm trở, mưa xuống sẽ tiếp tục có nguy cơ cao gây sạt lở. NGUYỄN DO Ngân hàng hỗ trợ dân khắc phục hậu quả mưa lũ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng khẩn trương rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ theo quy định. Lãnh đạo các tổ chức tín dụng vận động cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị hỗ trợ, chia sẻ khó khăn; tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các gia đình có thiệt hại về người, hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số... PV