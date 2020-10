Mở ra giai đoạn phát triển mới cho TP.HCM

3 giải pháp tăng sức bật cho nền kinh tế TP.HCM

Để tăng sức bật cho nền kinh tế TP.HCM có nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng theo tôi, TP nên tập trung vào ba vấn đề sau đây.

1. Trước hết cần chấn chỉnh và thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác, liên kết vùng giữa TP.HCM và các vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên. Nhiều năm qua, liên kết vùng của TP.HCM và khu vực lân cận đã được đặt ra nhưng trên thực tế còn rất lỏng lẻo, chưa tạo được quy mô lớn của sự liên kết. TP.HCM là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP lại đóng vai trò cửa ngõ của sự liên kết kinh tế giữa Đông Nam bộ - Tây Nguyên - Tây Nam bộ. Đây là vùng nguyên liệu nông nghiệp, vùng cây công nghiệp tập trung có quy mô tầm cỡ lớn nhất nước ta. TP.HCM là đầu tàu kinh tế, lại là trung tâm công nghiệp, khoa học và sáng tạo thì việc hợp tác, liên kết để biến thế mạnh về nguyên liệu của các tỉnh xung quanh thành những sản phẩm mang giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao, những sản phẩm độc đáo, đặc thù và tầm cỡ, đủ sức cạnh tranh thắng lợi mang thương hiệu TP.HCM là điều hoàn toàn trong tầm tay và rất nhiều tiềm năng. Lợi thế của TP theo đó sẽ được khai thác bật dậy thông qua sự hợp tác, liên kết vùng này. 2. Vấn đề thứ hai là TP.HCM cần tập trung ưu tiên hàng đầu cho việc cải tạo và xây dựng mới hệ thống giao thông hiện hữu trong TP và giao thông kết nối giữa TP với các vùng lân cận. Theo tôi, hệ thống giao thông của TP hiện nay so với trước là một bước tiến khá dài. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển thì sự thiếu hụt là rất lớn, rất khó đáp ứng được yêu cầu kết nối, liên kết và hợp tác với Đông - Tây Nam bộ và Tây Nguyên. Nếu không có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi và chất lượng thì sẽ cản trở sự giao thương hàng hóa và các nhu cầu vận chuyển khác. Tiềm năng lớn, tài nguyên giàu có sẽ phải chịu nằm yên, làm sao thúc đẩy tăng trưởng và tăng khả năng cạnh tranh cho nền kinh tế TP được. Vì vậy phải tập trung tối đa gỡ nút thắt này. 3. Vấn đề thứ ba là TP cần đảm bảo môi trường pháp lý lành mạnh, bộ máy thi hành pháp luật nghiêm minh. Ai cũng biết rằng một đất nước muốn phát triển, muốn nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế, muốn làm an được lòng dân, được dân tin yêu và ủng hộ thì phải có môi trường xã hội tiến bộ. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là vai trò của môi trường pháp luật phải lành mạnh, trong sạch. Bộ máy thực thi luật pháp phải nghiêm minh, phụng sự nhân dân một cách nghiêm túc. Cũng như thế, muốn cho TP.HCM phát triển nhanh và bền vững, nền kinh tế TP có sức cạnh tranh cao thì phải xây được nền móng tốt. Nền móng đó là con người, bởi con người làm nên tất cả. Cán bộ phải làm cho lòng dân ngày càng tin yêu vào Đảng, vào chính quyền, gắn bó và dốc lòng, dốc sức với TP mà họ đã từng đồng cam cộng khổ qua những thời kỳ gian khó... để xây dựng TP.HCM tiến tới đô thị thông minh, đáng sống trong tương lai. Khi dân TP đã an tâm tin tưởng vào chính quyền, tin tưởng vào bộ máy tư pháp, họ sẽ dốc lòng, dốc sức, dốc trí tuệ, tâm huyết và dốc tài sản cá nhân vào việc đầu tư, xây dựng TP, làm cho TP.HCM bật lên mạnh mẽ như mong đợi. Chính niềm tin của nhân dân là sức mạnh và động lực tạo nên sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế TP, làm cho TP.HCM đủ sức vượt lên trong cạnh tranh. Vì vậy, TP.HCM cần tiếp tục quyết liệt trong việc chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, tiêu cực, nhằm đảm bảo một môi trường pháp lý trong sạch, chân chính và nghiêm minh. TS TRƯƠNG THỊ MINH SÂM, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế

và quản lý TP.HCM