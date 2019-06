Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Công an đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc chiến chống ma túy, đặc biệt là khi số lượng ma túy vận chuyển, mua bán không còn tính bằng gram, kilogram mà được tính bằng tấn.



Ông Tô Lâm cho rằng ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Từ tội phạm ma túy sẽ nảy sinh ra trộm cắp, cướp, thậm chí giết người cướp của… “Chúng tôi cũng tính ra là mỗi bánh heroin lọt được vào Việt Nam thì có khoảng 10 gia đình có người đi tù, có người vi phạm pháp luật. Những người đang trong trại cải tạo có liên quan đến ma túy cũng dao động từ trên 50% đến 60%” - ông nói. Ông cho biết sẽ đề xuất với Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy. “Đã đến lúc phải khôi phục tội sử dụng trái phép chất ma túy đã được loại bỏ khỏi quy định của BLHS” - ông nói.

• Nêu tình trạng quyền có luật sư tư vấn từ khi bị tạm giữ và tạm giam, ĐB Trương Trọng Nghĩa cho là thực tế quyền này bị vi phạm trong nhiều vụ án hình sự. “Các bị can từng là cán bộ cao cấp, luật sư cũng không được tiếp cận như luật định, đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng này và cách khắc phục?” - ĐB Nghĩa chất vấn.

Ông cũng đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm cho biết giải pháp khắc phục nạn mãi lộ của CSGT.

Ông Tô Lâm cho biết quan điểm của Bộ Công an là phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, tôn trọng và tạo điều kiện đầy đủ để luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị can, bị cáo theo quy định. “Bộ Công an không có bất kỳ chỉ đạo nào hạn chế quyền của các luật sư trong hoạt động của mình” - ông nói.

Với CSGT, ông cho hay là mọi trường hợp vi phạm được phát hiện phải được xử lý kịp thời, nghiêm, lãnh đạo cơ quan quản lý, chỉ huy cũng liên đới để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

“Chế tài xử lý các vi phạm của CSGT rất nghiêm khắc, thậm chí là xử lý hình sự, tước quân tịch, đưa ra khỏi lực lượng công an nhân dân” - ông Tô Lâm nói và cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo nhiều biện pháp để ngăn chặn các hoạt động này. Đáng chú ý, tới đây sẽ tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để CSGT ít phải tiếp xúc với người vi phạm…