Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết "Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".



Trong bài viết, Bộ trưởng dành nhiều thời gian nhắc lại những chiến công, thành tích mà lực lượng CSND đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển, chiến đấu và trưởng thành.

Điển hình, mỗi năm gần đây, lực lượng CSND điều tra, khám phá trên 40.000 vụ phạm tội về hình sự, triệt phá 1.200 băng nhóm tội phạm các loại; phát hiện, xử lý 16.000 vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; 20.000 vụ phạm tội về ma túy; 19.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường và hàng trăm vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao phạm tội.

Trong cuộc đấu tranh với tội phạm, lực lượng CSND luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ. Các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đều bị nhanh chóng triệt phá; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” bị đẩy lùi.

Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ giết người, cướp ngân hàng, tiệm vàng đều được nhanh chóng điều tra khám phá trong thời gian ngắn nhất. Có nhiều vụ chính đối tượng phạm tội còn ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình lại bị bắt nhanh đến như vậy.

Với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, lực lượng CSND đã điều tra, khám phá hàng trăm vụ án lớn, ngăn chặn thất thoát và thu hồi lại tài sản cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng; khẩn trương điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi; chỉ đạo, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Một điểm nhấn khác, lực lượng CSND đã thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là đổi mới phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang quản lý điện tử, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng CSND là một trong những lực lượng tuyến đầu, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, góp phần quan trọng cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay, gần 200 cán bộ, chiến sỹ CSND đã hy sinh và được công nhận là liệt sỹ, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.

Lực lượng CSND vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 9 Huân chương Hồ Chí Minh và hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác; đồng thời, được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng 16 chữ vàng: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý toàn lực lượng CSND phải luôn phát huy truyền thống vẻ vang và những bài học quý báu với nhận thức sâu sắc quan điểm “CSND từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”, với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình”; tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tập trung tăng cường bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Do đặc thù công tác phải thường xuyên đương đầu với tội phạm hoạt động tinh vi, xảo quyệt, do đo mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có lập trường chính trị vững vàng, tận tâm, tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không dao động trước những khó khăn, cám dỗ trong cuộc sống…