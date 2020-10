Mưa bắt đầu to dần từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

Trưa 7-10, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết từ nay đến ngày 10-10, Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa to trên diện rộng.



Mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ qua tại TP Đà Nẵng. Ảnh: BÙI TOÀN

Cụ thể, 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 6 đến 1 giờ ngày 7-10), các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở Quảng Bình – Quảng Trị từ 30-80 mm, có nơi cao hơn; Thừa Thiên - Huế 70-120 mm; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 100-150 mm, có nơi cao hơn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ, nối với vùng thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với trường gió Đông nên tại các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to trên diện rộng từ nay đến ngày 10-10.

Riêng tại Đà Nẵng, trong 6 giờ qua có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 45-65 mm. Từ nay đến hết 10-10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm, có thể gây ngập úng ở đô thị và các khu vực thấp, trũng.

Theo cảnh báo, tình hình mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ có diễn biến phức tạp. Sau ngày 11-10, khả năng có một xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực.