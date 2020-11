Mưa cả ngày, Trà Leng có lũ, thuỷ điện xả lưu lượng lớn

Tối 6-11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, mưa lớn kéo dài từ sáng nay, tuyến đường QL40B đến huyện bị chia cắt, sạt lở.

Theo ông Dũng, tuyến đường QL40B qua địa bàn huyện đã xảy ra ít nhất năm điểm sạt lở, giao thông một số đoạn bị tê liệt.

Ngoài ra, tại huyện Bắc Trà My, tuyến đường QL40B đoạn qua khu vực ngầm sông Trường (xã Trà Sơn) bị ngập nặng, giao thông các xã phía Tây huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My bị chia cắt.



Mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Nam Trà My. Ảnh: PY

Chiều cùng ngày, xã Trà Leng – nơi xảy ra vụ sạt lở làm chín người chết, 13 người mất tích vào ngày 28-10 ghi nhận có lũ lớn trên sông Leng. Quan sát clip, nước lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về, nhiều khu vực đứng trước nguy cơ bị ngập.

Số liệu cập nhất lúc 20 giờ, mực nước về hồ thuỷ điện A Vương là 148 m3/s, Đak Mi 4 là 2.135 m3/s, Sông Bung 4 là 202 m3/s. Ba hồ thuỷ điện này xả nước về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng 1.548 m3/s.

Tại hồ thuỷ điện Sông Tranh, lưu lượng nước về hồ đang ở mức 2.249 m3/s và đang xả nước về sông Thu Bồn với lưu lượng 1.438 m3/s.



Thuỷ điện Đak Mi 4 xã lũ. Ảnh: TN

Như vậy, bốn thuỷ điện trên đang xả lũ về hạ du sông Thu Bồn và Vu Gia với lưu lượng gần 3.000 m3/s.

Ghi nhận trong ngày, lượng mưa lớn tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Sông Tranh ở mức cáo trong nhiều giờ liên tục. Đỉnh điểm, lúc 16 giờ, lưu lượng nước về hồ lên đến 8.775 m3/s.