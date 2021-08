“Mối quan hệ an ninh giữa hai nước đã mở rộng mạnh mẽ khi Hoa Kỳ ủng hộ nền độc lập và chủ quyền của Việt Nam, nhất là ở lĩnh vực hàng hải”- Thông tin được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phát đi ngày 26-8.

Thông báo cũng nêu rõ: Mỹ và Việt Nam cũng đã nâng cao năng lực ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm thông qua quan hệ đối tác giữa hai nước về Chương trình nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu.



Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Phó Tổng thống Hoa Kỳ những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: VGP

Một thành quả của mối quan hệ đối tác vốn đã bền chặt và ngày càng phát triển giữa người dân hai nước đó là gần 30.000 người Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đóng góp gần 1 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Việt Nam thể hiện cam kết sâu sắc của Mỹ không chỉ đối với khu vực, mà còn đối với mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.

Trong các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng thống Harris đã tái khẳng định cam kết của Mỹ về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, vững mạnh và kiên cường.

Phó Tổng thống Harris củng cố cam kết của Mỹ đối với việc dẫn đầu thế giới trong nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19. Bà đã công bố các khoản hỗ trợ vaccine COVID-19 mới cho Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho công tác phân phối vaccine và khai trương văn phòng khu vực mới của CDC nhằm tăng cường hợp tác về an ninh y tế.

Thông qua Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Mỹ (ARPA) và các nguồn ngân sách hỗ trợ khẩn cấp khác cho đến nay, USAID và CDC đang hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó với COVID-19 dưới hình thức hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chương trình trị giá 23 triệu USD. Như vậy, Mỹ đã nâng tổng mức hỗ trợ đã cung cấp kể từ khi bắt đầu đại dịch lên con số gần 44 triệu đô la.

Nỗ lực hỗ trợ này sẽ thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng với nguồn vaccine COVID-19, đảm bảo cung cấp vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả, củng cố hệ thống y tế của Việt Nam nhằm ứng phó với COVID-19. Đồng thời nâng cao năng lực phát hiện và theo dõi COVID-19 cũng như các mối đe dọa dịch bệnh khác trong tương lai. USAID cũng cung cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoản tài trợ trị giá 1 triệu USD nhằm giảm thiểu tác động và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cung cấp 77 tủ bảo quản vaccine ở nhiệt độ âm sâu nhằm hỗ trợ các nỗ lực phân phối vaccine ở tất cả 63 tỉnh thành. Tủ có thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt nhất về bảo quản vaccine, qua đó nâng cao đáng kể năng lực mạng lưới phân phối vaccine quốc gia của Việt Nam.



Mỹ cũng ủng hộ Việt Nam tăng cường khả năng thực thi pháp luật và an ninh biển của mình.

Mỹ và Việt Nam khẳng định cam kết sẽ tiếp tục hợp tác an ninh cấp cao nhằm ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, bao gồm các hoạt động nhân đạo như Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và các chuyến thăm của tàu Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay.

Phó Tổng thống Harris đã thảo luận về các mối quan hệ sâu sắc giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Tuần duyên Mỹ, trong đó có khả năng cung cấp tàu tuần tra thứ ba của Lực lượng Tuần duyên Mỹ. Việc này sẽ do Quốc hội quyết định. Tàu tuần tra này sẽ bổ sung cho hai tàu tuần tra khác do Mỹ cung cấp, một đội gồm 24 xuồng tuần tra, các cơ sở vật chất tại căn cứ, cầu tàu, đào tạo về thực thi pháp luật, cũng như các hoạt động chung khác nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam để góp phần đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Phó Tổng thống Harris và các nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tái khẳng định sức mạnh của Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Mỹ, thể hiện qua việc ký kết thỏa thuận thuê đất cho việc xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới.