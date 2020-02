Năm 2020, CSGT sẽ đẹp hơn trong mắt dân

Bốn việc trọng tâm của CSGT TP.HCM năm 2020 Trung tá Nguyễn Trọng Sơn thông tin năm 2020, Phòng PC08 chú trọng bốn việc lớn. Một là tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành chức năng và lực lượng có liên quan thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP trong năm 2020; đảm bảo tốt công tác đưa dẫn đoàn trong và ngoài nước. Hai là phát huy hơn nữa việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ba là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ điều hành giao thông mà Phòng PC08 vừa đưa vào hoạt động để nắm tình hình trật tự an toàn trên toàn địa bàn TP tại các vị trí có lắp đặt các camera cố định để thông tin, điều hành các lực lượng cùng phối hợp xử lý nhanh chóng, không để xảy ra phức tạp kéo dài. Về lâu về dài, đây là sự đóng góp vào việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh. Bốn là từng bước đưa công tác xây dựng lực lượng, nêu gương người tốt, việc tốt trở thành trách nhiệm của mỗi CSGT.