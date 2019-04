Theo đó, Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân.



Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc phát hiện, thu thập thông tin, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn chính xác.

Trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan có liên quan về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, bảo đảm chính xác, không trùng lặp, lãng phí…