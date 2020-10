Năm 2021, công an Việt Nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình ở LHQ

Lực lượng tham gia Liên Hợp Quốc trong điều kiện khó khăn, rủi ro Giải trình một số câu hỏi được các đại biểu nêu tại hội trường đối với dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hội đồng Quốc phòng, an ninh quyết định, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước và quản lý Nhà nước của Chính phủ. Theo dự thảo Nghị quyết, có hai hình thức tham gia gồm đơn vị và cá nhân. Đối với hình thức đơn vị, Việt Nam đã cử hai lượt bệnh viện dã chiến cấp II với 126 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia. Đối với hình thức cá nhân, Việt Nam gửi 50 lượt sĩ quan tham gia tại hai phái bộ là Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Trụ sở LHQ. Dự thảo Nghị quyết quy định các lĩnh vực tham gia gồm tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, công binh, quân y, cảnh sát. Đây là những lĩnh vực Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện, khả năng và nguồn lực để tham gia. Hiện nay LHQ đang tiếp tục đề nghị Việt Nam cử thêm lực lượng và mở rộng ra sang các lĩnh vực: công binh, cảnh sát, quan sát viên, giám sát bầu cử. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ luôn ở trong môi trường điều kiện làm việc đặc biệt khó khăn, gian khổ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về an ninh, an toàn. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết quy định lực lượng trực tiếp và gián tiếp tham gia này được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương, bị bệnh, bị tai nạn hoặc hy sinh, từ trần... trong khi thực hiện nhiệm vụ được xem xét, giải quyết chế độ chính sách theo quy định của pháp luật Việt Nam và của LHQ.