Thuận lợi cho việc truy vết dịch tễ Theo C06, để khai báo trên phần mềm quản lý cư dân vùng dịch, người dân đăng nhập vào địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, thực hiện đăng ký khai báo y tế trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, ngay tại nhà hoặc khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh.

Giao diện phầm mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an (trên máy tính). Ảnh chụp màn hình Các trường thông tin khai báo tương tự như khai báo qua các ứng dụng lâu nay của Bộ Y tế và Bộ TT&TT, nhưng có bổ sung thêm địa chỉ thường trú, lưu trú, tạm trú. Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ cấp mã QR cho người khai báo. Người dân sử dụng mã QR này để quét thông tin tại chốt kiểm dịch. Trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh để khai báo, cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ phát phiếu giấy khai báo y tế theo mẫu thông tin khai báo y tế do Bộ Công an xây dựng thực hiện việc kê khai. Thông tin khai báo, quét mã QR tại mỗi điểm kiểm dịch sẽ được cập nhật về phường, xã nơi người kê khai đi/đến để quản lý kịp thời, qua đó sẽ thuận lợi trong truy vết lộ trình di chuyển, tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch.