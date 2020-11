Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam phát đi thông cáo cho biết New Zealand hỗ trợ khẩn cấp gói cứu trợ trị giá NZD$170.000 (khoảng 3,7 tỷ đồng) cho cộng đồng các tỉnh miền Trung ở Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi lũ và lở đất vào tháng 10 vừa qua.

Khoản cứu trợ khẩn cấp bao gồm NZD$150.000 thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và NZD$20.000 cho quỹ ứng phó thiên tai khẩn cấp của tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision).

Trong thông cáo báo chí, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Wendy Matthews, chia sẻ: “Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn chân thành nhất tới cộng đồng và gia đình các nạn nhân của những trận lũ và sạt lở đất nghiêm trọng trong thời gian vừa qua."

Bà Wendy Matthews cho biết thêm: "Song song với những chương trình cứu trợ của Chính phủ Việt Nam, khoản hỗ trợ của chúng tôi sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết và giúp các gia đình tái xây dựng cuộc sống. Đây là bằng chứng về cam kết lâu dài của New Zealand nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam.”