Theo đó, học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) sẽ hỗ trợ học sinh tài năng của Việt Nam (khối lớp 8, 9 và 10) với mức 30%, 50% và 100% học phí năm đầu. Tổng số có 36 suất học bổng trung học.



Theo Đại sứ quán New Zealand, hệ thống giáo dục của New Zealand có cách tiếp cận giảng dạy sáng tạo, chất lượng cao trong môi trường học tập an toàn. Học sinh sẽ được phát triển tối đa khả năng của bản thân.

Để giúp học sinh và phụ huynh tìm hiểu thêm thông tin về giáo dục New Zealand, Đại sứ quán New Zealand tổ chức triển lãm giáo dục New Zealand 2019. Triển lãm có sự tham dự của hơn 50 trường đại học và phổ thông hàng đầu của New Zealand đã thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh, phụ huynh Việt Nam.