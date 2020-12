Ngành công an xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả ở cấp cao

Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết "Giữ vững an ninh, trật tự để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước". Bài viết được đăng tải toàn văn trên Cổng TTĐT Bộ Công an.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) cùng Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: VGP

Mở đầu, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có những biến động khó dự báo, “chưa từng có trong nhiều thập kỷ”. Các yếu tố tác động tới ổn định chính trị, an ninh, trật tự diễn ra đa chiều và có mặt gay gắt hơn.

Dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, sự giúp đỡ có hiệu quả của Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã thực hiện thắng lợi, toàn diện trên các mặt công tác.

Một trong những kết quả quan trọng, đó là ngành công an đã chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chiến lược về đảm bảo ANTT, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm.

Lực lượng công an cũng chủ động phát hiện, tấn công, trấn áp mạnh tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm mạng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, ma tuý; nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trọng án giết người, cướp tài sản; đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Đặc biệt, Bộ Công an đã đề xuất Quốc hội thông qua và ban hành nhiều dự án luật quan trọng như: Luật CAND, Luật An ninh mạng, Luật Cảnh vệ, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Cư trú (sửa đổi), Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)...

Theo Đại tướng Tô Lâm, lực lượng CAND thực sự là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng. Trong đó, ngành đã chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động thâm nhập, lôi kéo, móc nối, tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tội phạm tham nhũng theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bên cạnh đó, CAND không ngừng được củng cố và tăng cường sức mạnh về mọi mặt, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Điều này được thể hiện qua việc Đảng ủy Công Trung ương gương mẫu đi đầu, quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an và công an các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng tăng cường cơ sở, mạnh từ cơ sở; đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Từ năm 2015 đến nay, 48 cán bộ công an đã anh dũng hy sinh, gần 1.500 cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ; xuất hiện hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến. Bộ Công an và Công an các đơn vị cũng phát hiện, xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm, tiêu cực, kể cả các cán bộ cấp cao.

CAND cũng là một trong những lực lượng xung kích tuyến đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, có nhiều biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực để cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Bộ trưởng Công an khẳng định một giai đoạn mới đang tiếp tục mở ra, với nhiều cơ hội và cả những khó khăn, thử thách. Toàn lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh, trật tự để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước…