Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho biết kỳ họp thứ nhất QH khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20-7, bế mạc vào sáng 3-8. Tổng thời gian kỳ họp là 11,5 ngày làm việc, trong đó dành năm ngày cho công tác nhân sự.



Theo ông Cường, chương trình dự kiến không tiến hành công tác tổ chức, nhân sự liền mạch từ đầu đến cuối mà bố trí xen kẽ với các nội dung khác để vừa thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục, vừa tiết kiệm thời gian. Cụ thể, trong thời gian QH bầu, phê chuẩn nhân sự, các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm chất lượng các dự thảo nghị quyết.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị điều chỉnh lại chương trình làm việc theo hướng làm xong công tác nhân sự rồi mới đến những nội dung khác.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH nghe báo cáo về kết quả cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng thư ký QH, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đánh giá trong lịch sử 15 lần tổ chức bầu cử ĐBQH, không kể giai đoạn đất nước có chiến tranh, chưa bao giờ cuộc bầu cử lại diễn ra với nhiều khó khăn, thử thách như lần này.

“Cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng chống đại dịch COVID-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân” - ông Cường lý giải.

Báo cáo cho hay cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên cử tri tại thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn), tỉnh Khánh Hòa đã bỏ phiếu bầu cử cùng thời điểm với cuộc bầu cử trên đất liền vào ngày 23-5. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn và là bước tiến quan trọng trong công tác tổ chức bầu cử, tăng cường sự gắn kết giữa lãnh thổ Việt Nam trên đất liền và các đảo xa bờ.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có nghị quyết không xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV đối với một trường hợp tại Đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương vì không bảo đảm tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định của pháp luật. Do vậy đã có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2021. Cuộc bầu cử đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, tổ chức thành công về mọi mặt.

“Phản hồi của dư luận cho thấy sự đồng tình với cách xử lý của Hội đồng bầu cử quốc gia khi không công nhận tư cách trúng cử của một ĐB” - ông Vương Đình Huệ nói.