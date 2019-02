Ngày 30 Tết, 24 người chết vì tai nạn giao thông

Văn phòng Bộ Công an cho biết trong ngày 4-1 (30 Tết), cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 26 người.



So với ba ngày nghỉ Tết 2018 số vụ tai nạn giao thông và số người chết giảm - Ảnh Minh họa

Như vậy, sau ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 74 người.

So sánh với ba ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 5 vụ tai nạn (giảm 4,95%), giảm 25 người chết (giảm 28,7%), giảm 10 người bị thương (giảm 11,9%).

Cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong ngày 30 Tết người dân vẫn đang tiếp tục di chuyển về quê ăn bằng nhiều phương thức vận tải. Mặc dù nhu cầu đi lại lớn nhưng các thông tin về trật tự an toàn giao thông phần lớn mang tính tích cực, tàu xe thuận lợi, giao thông thông thoáng… “Đặc biệt, không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của đơn vị này”, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin.



Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, ngày 4-1, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, UBND các tỉnh trên toàn quốc.

Theo đó, Phó Thủ tướng nhận định sau ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tình hình tai nạn giao thông (TNGT) có chuyển biến rất tích cực.

So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương). Không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời ùn tắc giao thông được kiểm soát, người dân đi lại thuận tiện dễ dàng hơn các năm trước…

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Hòa Bình biểu dương kết quả bước đầu nêu trên của các lực lượng chức năng tại các địa phương và các bộ, ngành, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải cũng như các cơ quan truyền thông trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc.

Theo Phó Thủ tướng, kỳ nghỉ Tết còn dài, tình hình trật tự an toàn giao thông có thể còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và kiên quyết xử lý những vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới,vi phạm về không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe gắn máy, không thắt dây bảo hiểm khi ngồi trên xe ô tô…

“Tôi tin tưởng với sự vào cuộc ngày càng quyết liệt và hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, chắc chắn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những kết quả tích cực…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.