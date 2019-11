Nghệ An giải thích quy trình nhận thi thể tại Anh

Sẽ thông tin cho báo chí vụ án tổ chức cho người đi nước ngoài Sáng 6-11, tại Hội nghị giao ban báo chí Hà Tĩnh tháng 10-2019 và tọa đàm về “Đạo đức nghề nghiệp người làm báo” (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức), ông Võ Hồng Hải- Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Vụ việc 39 người chết trong container ở Anh là thảm kịch nhân đạo. Trong số 39 người ấy có người Việt Nam và có nạn nhân là người Hà Tĩnh. Nhưng chính xác số lượng bao nhiêu, danh tính thì phải chờ. "Ở đây các nạn nhân là thảm kịch nhân đạo và bảo hộ công dân với trách nhiệm cao nhất. Còn các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép thì Công an Nghệ An và Công an Hà Tĩnh đã khở tố vụ án, điều tra theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm minh. Vừa rồi lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã họp và đưa ra phương án nếu có người dân Hà Tĩnh bị tử nạn thì sẽ có phương án hỗ trợ. Khi bắt đầu có thông tin chính thức về danh tính, số lượng nạn nhân thì sẽ phân công người phát ngôn báo chí là giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đối với tiến trình điều tra vụ án Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, phía Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ có phát ngôn cho báo chí" - Vị trưởng Ban tuyên giáo nói.