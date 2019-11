Nghệ An, Hà Tĩnh điều xe cứu thương ra Nội Bài nhận thi hài

Chiều 28-11, Văn phòng UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết ngày mai (29-11) sẽ đưa xe cứu thương ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đón, nhận một công dân quê xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) tử vong trong container tại Anh hôm 23-10. Đó là em Nguyễn Huy Hùng (15 tuổi, quê thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián).



Người thân đã lậm bàn thờ, di ảnh chờ đón nhận thi thể chị Bùi Thị Nhung (19 tuổi, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An), cũng cho biết: Ngày 29-11, đại diện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đưa xe cứu thương ra sân bay Nội Bài để chờ, tiếp nhận thi hài công dân Nghệ An và vận chuyển về bàn giao cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán và quy định của địa phương. Trong đó có bảy thi hài quê huyện Yên Thành, riêng xã Đô Thành có ba thi hài.

Trước đó, sáng 27-11, chính quyền địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh đã thuê xe cứu thương ra sân bay Nội Bài tiếp nhận 13 thi hài để đưa về quê nhà bàn giao cho người thân. Trong đó, tám thi hài quê huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), bốn thi hài quê huyện Diễn Châu và một thi hài quê huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sáng 27-11, UBND tỉnh Nghệ An đã ra thông cáo báo chí về vụ việc 21 công dân Nghệ An tử vong trong container tại Anh hôm 23-10.

“Kế hoạch đã được thống nhất giữa hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, sẽ tổ chức hai đợt di chuyển và bàn giao thi hài hoặc lọ tro cốt của người bị nạn về các địa phương" - thông cáo nêu.

Cụ thể, đợt 1: Vào lúc 7 giờ ngày 27-11. Đợt 2: Khi Bộ Ngoại giao có thông báo chính thức, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao các thi hài hoặc tro cốt còn lại cho gia đình nạn nhân…



Người dân xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đau buồn trước cái chết của ba công dân xã Đô Thành.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có nạn nhân kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát và mong muốn gia đình bớt đau thương, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Như PLO đã đưa tin, ngày 23-10, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể (31 nam, tám nữ) trong xe container ở hạt Essex, London. Trong đó, 21 nạn nhân quê tỉnh Nghệ An có hai vợ chồng, 10 nạn nhân quê tỉnh Hà Tĩnh, ba nạn nhân quê Quảng Bình, ba nạn nhân quê Hải Phòng, hai nạn nhân quê Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.

Sáng 27-11, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đưa các thi hài người Việt Nam tử vong ở Anh hôm 23-10 đã hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội).