Nghệ An lý giải thông tin 'giá đất sẽ tăng hơn 300%'

Chiều 5-12, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi Họp báo công bố về kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII (diễn ra từ ngày 10 đến 12-12).



Buổi Họp báo công bố về kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ dự kiến sẽ nghe và xem xét 31 báo cáo và sẽ thảo luận và thông qua 22 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết thông qua nguyên tắc định giá và bảng giá đất các loại đất giai đoạn từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của nhà báo có thông tin “dự thảo giá đất sẽ tăng hơn 300% có ảnh hưởng đến tu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An hay không?”, ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An nói: Không phải tăng 300% mà tăng trung bình là 35%, chỉ một số tuyến đường kết cấu hạ tầng thay đổi mới tăng tương đối lớn.

"Một số tuyến trước là khu dân cư nông thôn, giờ nhà nước đầu tư vào xây dựng tuyến đường đó lớn, giao thông thuận tiện, có sinh lợi thì sẽ tăng độ biến, nhưng những tuyến này cũng ít. Để đảm bảo mặt bằn chung cho bản đồ tổng thể, anh em tư vấn và Hội đồng thẩm định đã rất cân nhắc giá đất”, ông nói.

Ông Ngọc lý giải: Giá đất thấp thì ảnh hưởng đến thu tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh và khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư. Giá đất cao ảnh hưởng đến vấn đề thu hút đầu tư mà nhà đầu tư phải bỏ chi phí khoản tiền lớn đầu vào ban đầu cho nên cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An đã rất cân nhắc.

Trước đây, giá đất được xây dựng hằng năm, nay theo Luật đất đai năm 2013 xây dựng bảng giá đất 5 năm/một lần. "Đất đai có hạn, người tăng theo cấp số nhân nên giá đất mỗi ngày mỗi tăng. Nay xây dựng giá đất từ năm 2020 đến 2024, sáng 5-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có ý kiến, các Sở, ban ngành đang tiếp thu để có chỉnh sửa trình HĐND tỉnh Nghệ An”, ông lý giải.



Rao bán "đất nền 3 tỷ" ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Theo dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 1-1-2020 đến 31-12-2024, mức giá đất ở cao nhất ở Nghệ An là 65 triệu đồng/m2 (đường Cao Thắng trước Chợ Vinh, TP. Vinh) và thấp nhất là 70.000 đồng/m2 (các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền Kỳ Sơn và huyện miền núi Quế Phong).

Tăng giá đất thương mại, dịch vụ từ 50% lên 60% so với giá đất ở liền kề và giữ nguyên mức đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bằng 50% mức giá đất ở liền kề. Mức giá đất khai thác khoáng sản cũng điều chỉnh tăng từ 100% lên 150% giá đất ở liền kề hoặc có vị trí tương đương. Mức giá đất rừng sản xuất cũng được đề nghị điều chỉnh 50% do nảy sinh bất cập so với thực tiễn.