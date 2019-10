Nghệ An thu ngân sách 9 tháng năm 2019 hơn 11.200 tỉ đồng

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh Nghệ An 9 tháng năm 2019 ước tăng 7,68%; thu ngân sách nhà nước hơn 11.200 tỉ đồng (thu nội địa thực hiện hơn 10.000 tỉ đồng), đạt 85% dự toán, tăng 19,1%. 9 tháng nay, tỉnh Nghệ An đã thực hiện giải quyết việc làm cho hơ 30.700 lao động, trong đó xuất khẩu lao động hơn 9.800 người.

Thực hiện tốt việc quản lý, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 72.000 người có công với cách mạng với số tiền chi trả hơn 126 tỉ đồng/tháng. Đặc biệt, đã tổ chức trang trọng, ý nghĩa các sự kiện các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…



Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An trả lời các câu hỏi của các PV, nhà báo tại buổi họp báo.

UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm cải cách hành chính” 2019, thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 81 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 9.700 tỉ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; chấm dứt hoạt động, thu hồi 11 dự án, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 163 dự án.

Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, công tác xúc tiến đầu tư được tỉnh Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp; chú trọng xúc tiến các nhà đầu tư chiến lược.

Tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản- Khu vực Bắc Trung Bộ”, phối hợp Tập đoàn Vsip tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, tổ chức xúc tiến đầu tư tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh… Đồng thời, tích cực đôn đốc các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Sáng 20-9, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nghệ An được tổ tức tại TP.HCM, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã giới thiệu, mời gọi các doanh nghiệp ở TP.HCM đầu tư vào 117 dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào Nghệ An đến 2030.



Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, các nhà báo phát biểu băng khoăn về việc tỉnh Nghệ An 9 tháng thu ngân sách hơn 11.200 tỉ đồng, nhưng lại chi hơn 18.000 tỉ đồng, chưa cân đối được thu chi ngân sách; nợ đọng thuế nhiều…

Ông Mão nói: “Về thu ngân sạch năm 2019, chúng tôi ước đạt hơn 15.000 tỉ đồng, trong khi đó mục tiêu kế hoạch là 25.000 tỉ đồng đến 30.000 tỉ đồng đến năm 2020. Chúng tôi kỳ vọng vào hiệu quả thu hút đầu tư, các dự án, nhưng đến thời điểm này kết quả chưa được như mong muốn.

Còn bình quân đầu người mục tiêu đến năm 2020 là 70 triệu đồng/người/năm, nhưng đến năm 2018 mới đạt 38 triệu đồng/người và năm 2019 lên trên 40 triệu đồng/người thôi. Hiện nay tỉnh Nghệ An đang tập trung thu hút các dự án của Nhật Bản…”.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tỉnh Nghệ An đang xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, thu hút nhiều dự án như Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp WHA Hemaraj, thời gian tới sẽ tăng thu ngân sách.