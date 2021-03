Nghệ An: Xe chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tối 9-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang nỗ lực xét nghiệm COVID-19 cho 53 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép và bốn người Việt Nam đi trên một chuyến xe khách.



Chiếc xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Những người trên cũng đang được cách ly tại điểm cách ly huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để theo dõi sức khỏe.

Trước đó, trưa 9-3, xe khách mang BKS 65B-017.81 của nhà xe Trà My chở 53 người Trung Quốc và bốn người Việt Nam chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội- TP.HCM. Khi chiếc xe trên chạy đến địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu xe dừng lại để kiểm tra.

Ngay sau đó, chiếc xe và những người trên xe được đưa đến điểm cách ly tập trung ở huyện Hưng Nguyên. Ông Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho biết, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly những người nêu trên.

Chiếc xe khách trên chuyên chạy chuyến Quảng Ninh- Cần Thơ.

Hiện lực lượng Bộ Đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An đang lấy lời khai từng người và điều tra vụ việc.