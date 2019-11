Nghi đại ca 'Quân xa lộ' bị sát hại bởi hợp đồng truy sát

Do tính chất phức tạp của vụ án, hiện đội phòng chống tội phạm có tổ chức và đội điều tra, truy xét trọng án thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an Q.Thủ Đức vào cuộc điều tra, ráo riết truy xét các đối tượng liên quan.

Tính đến sáng 8-11, công an đã bắt giữ được 6 nghi can, trong đó hai người được xác định có vai trò đầu vụ. Bước đầu, công an nghi vấn việc tổ chức truy sát, giết ông Mai Văn Quân (hay Quân “xa lộ”) xuất phát từ một hợp đồng giữa 1 nữ Việt kiều với nhóm đối tượng gây án và có khoảng 40 người tham gia vụ này.



Nhóm người truy sát Quân "xa lộ". Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hộ.

Vào tối 4-11, Quân “xa lộ” vừa bước ra khỏi quán karaok trên đường trên đường Khổng Tử, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức thì bị thì bị hàng chục người cầm hung khi như dao, mã tấu tự chế,…. lao vào truy sát.

Ông Quân sau đó chạy vào hầm giữ xe nhưng do bị hàng chục người bao vây tấn công nên liên tục bị chém trúng. Theo hình ảnh camera ghi lại, sau một hồi chống cự ông Quân đã thoát ra phía ngoài đường nhưng vẫn bị rượt đuổi và bị chém đến gục tại chỗ.



Quân "xa lộ" được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: NTCC

Sau khi gây án, nhóm nghi can đã rời đi, Quân “xa lộ” được đưa đi bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Vụ việc sau đó được công an quận Thủ Đức vào cuộc.

Do có yếu tố nước ngoài và liên quan tới băng nhóm giang hồ nên vụ án đã gây xôn xao dư luận, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cũng vào cuộc phụ trách điều tra.

Trong ngày 7-11, thi thể Quân “xa lộ” được đua về nhà riêng tại quận Thủ Đức để mai táng, đám tang cũng được công an bố trí lực lượng trinh sát để đảm bảo an ninh trật tự.



Tang lễ của đại ca Quân "xa lộ" tại quận Thủ Đức. Ảnh: NTCC

Một nguồn tin cho biết, Quân “xa lộ” bậc đàn anh có số má hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Trong đó mạnh nhất về đòi nợ thuê tại khu vực quận Thủ Đức và quận 9.

Quân “xa lộ” sinh ra tại Hà Nội và từng có tiền án tiền sự, đi tù 8 năm về tội mua bán và tàng trữ ma túy. Sau khi ra tù, Quân về sinh sống tại quận Thủ Đức và tiếp tục trở thành bậc anh chị có số má tại khu vực này.