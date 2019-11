Nghị quyết 54: Tháo gỡ điểm nghẽn để TP.HCM phát triển

Hơn 412.000 tỉ đồng là tổng thu ngân sách ước đạt trong năm 2019 của TP.HCM. Với con số này, thu ngân sách TP.HCM năm nay ước đạt hơn 103% dự toán và tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước đạt hơn 1.347.000 tỉ đồng, tăng 8,32%. Mức tăng này cao hơn so với năm ngoái (8,3%). Các ngành dịch vụ phát triển theo hướng nâng tỉ trọng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, 8/9 ngành dịch vụ trọng yếu tăng nhanh hơn so với cùng kỳ đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của kinh tế TP.