Ngư dân đưa thuyền đi biển vào vùng lụt cứu dân

Sáng 21-10, tại ngã Dinh Mười (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) hàng chục thuyền đánh cá chuyên đi biển của người dân tiếp tục được mọi người hạ thủy để đi vào các vùng ngập lụt.

Hôm nay có nhiều thuyền mới được huy động thêm để đi đến các điểm cần cứu trợ.



Người dân hò nhau đưa thuyền biển hạ thủy ở vùng ngập lụt. Ảnh: HẢI HIẾU

Trên bờ, các xe tải từ khắp mọi miền đất nước chở hàng hoá cứu trợ về đã đậu sẵn. Mọi người có mặt tại bến, không ai bảo ai nhưng tự giác lao vào bốc hàng xuống ghe.

Theo ông Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch huyện Quảng Ninh, những ngày ông đã túc trực tại căn nhà bạt được dựng lên tại đây. Tại huyện Quảng Ninh có 12 xã bị lũ lụt, đặc biệt có bảy xã ngập sâu, nước ngập nóc nhà.



Xe tải đưa ra sát vùng ngập để bốc hàng cứu trợ lên thuyền. Ảnh: BÙI TOÀN

Ông Huân là người chỉ đạo công tác cứu trợ, đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi cao ráo an toàn và điều tiết hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về cho những nơi cần.

"Đây là cơn lũ lịch sử, chưa bao giờ nước cao đến thế. Bà con rất khó khăn, tất cả các lực lượng đang tất bật ngày đêm cứu dân" - ông Huân nói.



Hàng cứu trợ từ khắp nơi đổ về. Ảnh: BÙI TOÀN

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Ngư Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) có thuyền chuyên đi biển nhưng anh đã vận chuyển lên bờ, đưa ra những khu vực đồng ruộng, khu dân cư bị ngập lụt để giúp dân. Anh Hùng cho biết mình đã đem thuyền đi giúp bà con ba ngày nay.



Anh Hùng (bìa phải) đưa thuyền biển ra vùng ngập đang chuẩn bị kéo xuống vùng lụt giúp dân. Ảnh: HẢI HIẾU

"Trong bão lụt, dân ai cũng khổ, mọi người khắp nơi đều ủng hộ. Mình có gì giúp đó thôi, mong cho lũ rút nhanh để bà con đỡ khổ" - anh Hùng nói.

Cộng tác cứu trợ người dân vẫn đang rất gấp rút.