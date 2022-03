Chiều 1-3, ngư dân ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đi đánh bắt cá trên biển gặp một thi thể người đàn ông nổi lên trên mặt biển. Các ngư dân đã vớt, đưa thi thể vào bờ và trình báo chính quyền địa phương.



Tàu đánh cá trên biển của ngư dân ở Hà Tĩnh đưa thi thể vào bờ.

Thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo màu nâu, trong quần áo không có giấy tờ tùy thân.



Thi thể người đàn ông được đưa vào bờ, chờ người thân đến nhận.

- Trước đó, ngày 26-2, ông Hoàng Ngọc Tiến (51 tuổi, trú khối Quang Trung, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi đánh bắt cá trên biển thì không may gặp sóng to gió lớn. Ông Tiến bị rơi xuống biển rồi mất tích. Cho đến chiều 1-3, người thân cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đang nỗ lực tìm kiếm ông Tiến trên biển.