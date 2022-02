Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của một du khách người nước ngoài đang lưu trú tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.



Thi thể nạn nhân được đưa đi bảo quản. Ảnh: NL

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Hàm Tiến nhận được tin báo của một chủ nhà trọ ở khu phố 1, phường Hàm Tiến về việc du khách người nước ngoài tử vong trong khu vực phòng trọ. Công an phường Hàm Tiến đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc đến Công an TP Phan Thiết và Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo chủ nhà trọ, người khách trọ tử vong là ông Bomanov Aleksandr (47 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga) và ông Bomanov đã thuê trọ, lưu trú tại phòng trọ này nhiều tháng nay. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28-2, người chủ nhà trọ nghe tiếng động như tiếng đập cửa phòng nên đến mở cửa thì phát hiện người đàn ông Nga này đã nằm bất động.

Tại phòng trọ, thi thể ông Bomanov ở trần, mặc quần đùi, nằm ngay ngắn như đang ngủ và theo dự đoán ban đầu nhiều khả năng bị đột quỵ.

Nguyên nhân cái chết của ông Bomanov Aleksandr đang được làm rõ.