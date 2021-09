Chiều 1-9, ông Phạm Trọng Hoàng, thành viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã ký công văn số 05 về việc chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đối với TP Vinh.



Điểm kiểm soát đầu cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).

Theo công văn gửi Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, xem xét đề nghị của Trung tâm và đề xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Vinh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An thống nhất:

“Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như quyết định số 3090 ngày 22-8-2021 của UBND tỉnh Nghệ An đối với TP Vinh đến 0 giờ ngày 6-9-2021”.

“Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với TP Vinh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo đời sống nhân dân”- công văn nêu.

Sau khi có công văn trên, chiều tối 1-9, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 3252 về việc tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 ngày 22-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, thời gian tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 trên địa bàn TP Vinh từ 0 giờ ngày 2-9 đến ngày 6-9-2021.

Quyết định số 3090 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký ngày 22-8, áp dụng bổ sung một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh với các nội dung: “Nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”; thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà; người dân không được di chuyển ra, vào TP Vinh”.

Sau 7 ngày thực hiện quyết định 3090 nêu trên, chiều tối 29-8, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 trên địa bàn TP Vinh từ 0 giờ ngày 30-8 đến 2-9-2021.

Như vậy, sau 10 ngày (từ 0 giờ 23-8 đến 2-9), TP Vinh thực hiện nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 vì tình dịch COVID-19 ở TP Vinh vẫn phức tạp.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.557 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương, trong đó ở TP Vinh 536 ca bệnh.