Đến tối 30-9, lãnh đạo UBND phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) cho biết trên địa bàn phường có xảy ra sự việc xô xát giữa công an và người dân.



4 cán bộ công an khống chế hai người dân tại địa điểm tiêm vaccine ở phường Phú Chánh. Ảnh: Cắt từ clip

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại một địa điểm tiêm vaccine của địa phương. Khi đó, phường tổ chức tiêm vaccine (mũi thứ 2) cho người dân.

Tại địa điểm tiêm lại tập trung rất đông người, khung cảnh lộn xộn. Giải thích về việc này, lãnh đạo phường Phú Chánh cho rằng nhiều người dân không đi đúng theo thời gian ghi trong thư mời, khiến địa điểm tiêm vaccine tập trung đông người và xảy ra cảnh lộn xộn.

Lãnh đạo phường Phú Chánh cũng cho biết, cán bộ công an bảo vệ ANTT tại điểm tiêm đang điều tiết thì thấy người dân dùng điện thoại quay phim nên đã nhắc nhở. Sau đó hai bên xảy ra xô xát và có cảnh khống chế như trong clip.

“Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo phường và người cán bộ công an đã đi đến tận nhà người dân thăm hỏi và có lời xin lỗi”, lãnh đạo phường Phú Chánh nói.



Người dân búc xúc đã lột khẩu trang của một cán bộ công an. Ảnh: Cắt từ clip

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, sẽ chấn chỉnh và điều phối lại việc tiêm vaccine, tránh tình trạng tập trung đông người, xảy ra lộn xộn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa công an và người dân. Có một đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông bị lực lượng công an khống chế, khóa tay đè xuống đất rồi đưa vào bên trong sảnh một quán ăn.

Một đoạn clip còn ghi lại cảnh nhiều người dân liên tục la lớn, yêu cầu người cán bộ công an giải thích vì sao lại đánh người dân và yêu cầu cán bộ công an phải xin lỗi. Sau đó, một người dân còn lột khẩu trang của một cán bộ công an.