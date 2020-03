Người đến từ vùng dịch là phải cách ly

Thời điểm đi học là thẩm quyền Bộ GD&ĐT Về thời điểm cụ thể học sinh có thể đi học trở lại, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: Thẩm quyền thuộc về Bộ GD&ĐT. Bộ này phải căn cứ tình hình cụ thể để quyết định nhằm bảo đảm chương trình giáo dục và an toàn cho học sinh. “Đối với các cháu nhỏ ở bậc học mầm non, tiểu học, do các cháu chưa đủ khả năng tự đảm bảo an toàn trong việc chống dịch nên thời điểm cụ thể cho các cháu trở lại trường học phải căn cứ vào tình hình phòng, chống dịch bệnh để chúng ta đưa ra quyết định” - Bộ trưởng Dũng nói.