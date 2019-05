Người nghèo thêm khổ vì lời hứa của 'Nhà báo quốc tế'

Liên quan đến việc “nhà báo quốc tế”- “luật gia” Lê Hoàng Anh Tuấn, cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh cho biết, anh Tuấn từng về Hà Tĩnh tổ chức lễ tài trợ 50 căn nhà cho phụ nữ đơn thân, khó khăn khiến chính quyền lúng túng.



Ông Lê Hoàng Anh Tuấn và lãnh đạo Hà Tĩnh trong lễ khởi công. Ảnh: BHT.

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, đầu năm 2015, ông Lê Hoàng Anh Tuấn (quê Nghệ An) về Hà Tĩnh trình ra giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam do cục trưởng Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) ký, chấp thuận cho Tổ chức Czech - Vietnamese investment and export forum (trụ sở chính tại Cộng hòa Séc) với mục đích và lĩnh vực hoạt động là Bảo trợ xã hội.



Theo giấy đăng ký hoạt động thì ông Tuấn là Giám đốc chương trình Việt Nam, địa chỉ liên lạc xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Sau khi ông Tuấn hứa giúp đỡ xây nhà cho các gia đình phụ nữ éo le, khó khăn, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh khảo sát, lên danh sách các gia đình còn ở nhà tạm bợ. Ông Tuấn bảo sẽ tài trợ xây 6 căn nhà cho sáu gia đình, mỗi căn 50 triệu đồng, nhưng cấp ban đầu 15 triệu đồng, số còn lại sau khi xây xong nghiệm thu mới cấp đủ.



Ông Lê Hoàng Anh Tuấn (hàng đầu bên phải) trao biển trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Ảnh: BHT.

Đợt này, ông Tuấn cấp đủ 300 triệu đồng nên cán bộ, người dân rất tin tưởng. Ông Tuấn cũng đi trao 50 suất học bổng học sinh vượt khó trên địa bàn Hà Tĩnh với mỗi suất 2 triệu đồng.



Đến ngày 31-7-2015, ông Tuấn ký quyết định đầu tư, tài trợ 50 căn nhà tình nghĩa cho gia đình các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh (mỗi căn 60 triệu đồng, tổng tiền 3 tỉ đồng). Cán bộ hội liên hiệp phụ nữ và các gia đình khó khăn rất mừng.

Ngày 28-2-2016, buổi lễ khởi công xây dựng 50 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Theo báo Hà Tĩnh, tham dự lễ khởi công có Tiến sĩ Pavel Janasek - Chủ tịch Hội Liên hiệp đầu tư & xuất khẩu Séc - Việt (Bộ Nội vụ Cộng hoà Séc), luật gia Lê Hoàng Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) kiêm Chủ nhiệm tổ chức Chương trình hoạt động hỗ trợ phát triển trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tham dự lễ khởi công. “Đây là dự án mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp chị em hội viên nghèo có nhà ở ổn định mà còn góp phần quan trọng cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi chương trình xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn”.



Ông Lê Hoàng Anh Tuấn ký quyết định tài trợ 50 căn nhà tình nghĩa.

50 phụ nữ hộ nghèo, có người mắc bệnh thần kinh, người hai chân bị liệt khó đi lại được mời lên sân khấu để nhận bảng tượng trưng “căn nhà nhỏ trị giá 50 triệu đồng” để quay phim, chụp ảnh...



Ông Tuấn chỉ trao mỗi gia đình 15 triệu đồng và hứa khi xây xong sẽ trao số tiền còn lại là 35 triệu đồng/nhà. Các phụ nữ vui mừng, phấn khởi, tin tưởng về mượn tiền để xây nhà mái ấm.

Nhưng khi xây xong nhà thì không thấy ông Tuấn quay trở lại trao tiền như đã hứa để trả nợ.

Theo bà Đào Anh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết “Đến tháng 6-2016, ông Tuấn gửi thư thông báo là đã xin nghỉ việc tại Tổ chức Czech - Vietnamese investment and export forum. Ông Tuấn nói nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tìm người thay thế ông”.

Trong khi đó, theo giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức Czech - Vietnamese investment and export forum (ông Phùng Thế Công, Cục trưởng Cục ngoại vụ ký) thì nhân viên của Tổ chức chỉ có một người Việt Nam, không có người nước ngoài và người chịu trách nhiệm về hoạt động của Tổ chức là ông Tuấn.

Do vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh không thể tìm được người thay thế ông Tuấn.



Trường THPT Nghi Lộc 3 lễ chào mừng Nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn.

Người dân mắc nợ nên lên hội phụ nữ và chính quyền hỏi số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng đã cam kết, cán bộ hội phụ nữ “mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên”.



Do ông Tuấn là người về “trao quyết định đầu tư, tài trợ 50 căn nhà tình nghĩa” rồi ra đi nên cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và cán bộ tỉnh không liên lạc, không gặp được ông Tuấn.

Đến đầu năm 2017, để “yên dân”, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phải trích 1,75 tỉ đồng từ ngân sách từ nguồn chương trình vì người nghèo để cấp bù cho 50 người đã xây nhà.

Sáng 10-5, ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngô của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, về nguồn tiền tài trợ của Tổ chức Czech - Vietnamese investment and export forum thì chúng tôi sẽ làm việc lại với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng để làm rõ.