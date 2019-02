Người trong cuộc nói gì về vụ cướp ở Trạm thu phí Dầu Giây?

Ngày 7-2, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC) xác nhận sự việc trên.

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng mùng 3 Tết, hai thanh niên mặc áo khoác đen, bịt mặt, cầm súng, dao xông vào phòng Kế toán vé thẻ (phòng có két sắt đựng tiền thu phí). Thời điểm này, nhân viên vừa thực hiện xong công tác giao nhận ca, két sắt đang mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 (ngày 6-2).



Hai tên cướp xông vào khống chế các nhân viên và lấy tiền đi. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, hai tên cướp khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát để chiếm đoạt tiền trong két sắt.

Qua cung cấp của nhân viên có mặt tại hiện trường, tên cướp tỏ ra rất táo bạo, kề dao và súng vào uy hiếp nhân viên, và có hành động đánh nhân viên trước khi rút đi. Hai tên cướp đã thoát khỏi hiện trường lúc 7 giờ 6 phút cùng ngày.

Vụ việc khiến các nhân viên an toàn, bị xây xát nhẹ. Hiện trường đang được các cơ quan công an phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Hiện VEC đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an của tỉnh Đồng Nai để truy bắt nhóm cướp.