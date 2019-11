Nguy cơ rửa tiền cao nhất đến từ tham ô tài sản

Tính đến thời điểm báo cáo, Việt Nam chưa xảy ra khủng bố quốc tế và chưa phát hiện cơ sở, chân rết của các tổ chức khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời một số âm mưu khủng bố do các phần tử khủng bố người Việt lưu vong ở nước ngoài tiến hành, điển hình là tổ chức khủng bố lưu vong với tên gọi “Việt Tân”. Do vậy, mức độ rủi ro về tài trợ khủng bố đối với Việt Nam được đánh giá là thấp. Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 1267 của Liên hợp quốc, Bộ Công an đã cập nhật danh sách 2.300 cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế, 4.500 phôi hộ chiếu bị mất cắp có thể bị đối tượng khủng bố lợi dụng. Qua kiểm soát xuất nhập cảnh, Bộ Công an chưa phát hiện đối tượng khủng bố, nghi khủng bố quốc tế hoặc cá nhân sử dụng phôi hộ chiếu bị mất cắp nhập cảnh Việt Nam…