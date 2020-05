Nguyên do dẫn đến sụt lún, sạt lở còn do hạn hán

Chiều 28-5, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.



Đại biểu Trương Thị Yến Linh góp ý thảo luận chiều 28-5. Ảnh: NHẪN NAM

Đại biểu Trương thị Yến Linh – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau góp ý: Tình hình thời tiết ở Việt Nam diễn biến khó lường, xuất hiện mới nhiều loại hình thiên tai, gia tăng về quy mô, tần suất, diễn biến bất thường, cực đoan và thiệt hại do thiên tai thì ngày càng lớn.

Đối với Luật Phòng, chống thiên tai hiện hành, một số loại thiên tai chưa được quy định trong luật đã gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai ở một số địa phương trong thời gian qua.

Theo đó, đại biểu Linh thống nhất với ban soạn thảo về việc sửa đổi, bổ sung về hiện tượng tự nhiên bất thường như cháy rừng do tự nhiên và sương mù để giải thích từ thiên tai cho đầy đủ và phù hợp với tình hình thiên tai của nước ta trong thời gian qua.

Theo đại biểu, cháy rừng ngoài do thiên tai còn do nhân tai, có lúc cả thiên tai và nhân tai. Luật cần giao cho Chính phủ quy định rõ nguyên nhân cháy rừng do tự nhiên và cháy rừng ở mức nào sẽ được điều chỉnh trong dự án luật.



Tuyến đường Tắc Ổ Đá Bạc – huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị sụt lún ngày mùng 6 tết Nguyên đán năm 2020. Ảnh: TRẦN VŨ

Về quy định sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, đại biểu Linh cho rằng quy định này như trong dự thảo là chưa đầy đủ.

Theo đó, đại biểu này dẫn chứng, trong mùa khô năm 2015-2016, hiện tượng sạt lở và sụt lún đất diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng tại vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau. Và hiện tượng này còn diễn biến phức tạp hơn trong mùa khô năm 2019-2020.

Hiện tại, theo báo cáo thống kê, trên toàn tỉnh Cà Mau đã có hơn 1.160 vị trí bị sạt lở, sụt lún đất. Những vị trí này hầu như sụt lún tan nát và gây chia cắt các vùng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đang rình rập nguy cơ đe dọa tính mạng người dân sinh sống nơi đây.

Thực tế cũng cho thấy các khu sản xuất theo hệ sinh thái ngập mặn lân cận vùng ngọt hóa trên tỉnh Cà Mau, các kệnh rạch vẫn còn đầy nước mặn, hiện tượng sạt lở đất, sụt lún đất tương tự không xảy ra.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, hạn hán dẫn đến nước trên kênh rạch bị khô cạn và tình trạng khô cạn nước trên sông làm mất bề áp nước, thiếu nước khiến đất bị co ngót, tạo độ rỗng trong đất, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sạt lở, sụt lún đất.

Về viêc này, ngày 24-3-2020, Bộ TN&MT cũng đã có ý kiến xác nhận, tình trạng sạt lở, sụt lún đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hệ quả của thiên tai, hạn hán.

Ngày 9-4-2020, Bộ NN&PTNT cũng đã có ý kiến xác nhận tình trạng sạt lở, sụt lún đất ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hệ quả của thiên tai, hạn hán.

“Nhằm giúp cho Cà Mau sớm có các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai trong thời gian tới, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư khắc phục do thiên tai gây ra, kính đề nghị Quốc hội bổ sung quy định sạt lở, sụt lún đất, ngoài do mưa lũ hoặc dòng chảy, thì thêm nguyên nhân nữa là do hạn hán” – đại biểu Linh góp ý.