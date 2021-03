Sáng 1-3, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Trí Quý, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai TP Huế