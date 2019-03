Nhà xây lụi ở Bình Chánh: Đang kiểm tra, vẫn không ngán

Đầu nậu: Chờ qua đợt kiểm tra sẽ xây tiếp (?!) Trong những ngày qua, PV đã bám theo một cò đất tại xã Vĩnh Lộc A và được biết hiện nay đa phần đầu nậu đang tạm thời ngưng việc xây dựng để chờ qua đợt kiểm tra sẽ tiếp tục xây lụi. Dưới đây là đoạn trao đổi giữa cò đất và đầu nậu qua điện thoại (cò đất nghe điện thoại bằng loa ngoài) mà chúng tôi vô tình nghe được vào ngày 21-3: . Cò đất: Giờ nó tháo xuống chưa, tháo rồi thì bắt nó đền tiền lại. + Đầu nậu: Trời ơi, nó làm cho mình mười mấy căn rồi. Giờ tháo xong rồi vài bữa nữa xây lại. Nếu không xây lại thì nó phải đền tiền cho mình. Giờ em nói để đó đi, từ từ cho nó thanh tra xong rồi mới tính là xây lại hay lấy tiền. Còn ngày mai là nó đang đi đập (nhà) bên Thới Hòa và Lê Thị Dung nè. Mà mấy bữa nay bắt gần bốn chục đứa cò rồi đó. Cò nào mà mở miệng ra nói xây dựng là nó gom hết. Tối qua bắt ba đứa cò bên ấp 1, ấp 1 đập hai mươi mấy căn, bên ấp 6 đập sáu căn. . Khu bên em nó đập rồi sao mà làm? + Thì qua đợt rồi mới làm, chị hiểu không? Bây giờ đang thanh tra bắt buộc nó làm thí điểm, vài bữa nữa làm lại thôi chứ có gì đâu. Mà khách là phải khách quen nha. Mấy bữa nay báo giả bộ đi mua nhiều lắm. Công an TP.HCM vào cuộc Liên quan đến việc xử lý tình trạng xây dựng không phép ở Bình Chánh mà chúng tôi phản ánh, Công an TP.HCM và Công an huyện Bình Chánh đã đến làm việc với Pháp Luật TP.HCM. Tại buổi làm việc, hai cơ quan này đã đề nghị báo cung cấp các chứng cứ, tài liệu và thông tin liên quan đến tình hình xây nhà lụi và chung chi, bảo kê cho việc xây dựng không phép. Công an TP cũng đề nghị báo tiếp tục phối hợp với công an trong quá trình điều tra vụ việc.